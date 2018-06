Hoe fairplay kan bepalen wie groepswinnaar wordt

Wel, het valt zelden voor maar op dit moment treden maar liefst zeven criteria in werking om Spanje groepsleider te mogen noemen. Na twee wedstrijden te hebben afgewerkt hebben beide landen evenveel punten, namelijk vier (criterium 1). Het doelsaldo is gelijk: +1 (criterium 2). Portugal en Spanje scoorden ook elk even vaak in de groepsfase: vier keer (criterium 3).

Vanaf criterium 4 wordt er gekeken naar het onderlinge duel. Dat draaide op speeldag 1 dankzij een magistrale vrijschop van Cristiano Ronaldo in extremis uit op een 3-3 gelijkspel. Beide naties hielden dus elk evenveel punten aan hun openingswedstrijd over: één (criterium 4). Gezien het maar om één wedstrijd ging, is ook het doelpuntensaldo gelijk: nul (criterium 5). En daarbij aansluitend scoorden beide ook even vaak: drie keer (criterium 6).

Gele kaarten

Dat brengt ons bij het bepalende criterium: het aantal gele kaarten dat beide landen in de gehele groepsfase kregen. In het onderlinge duel kregen zowel Bruno Fernandes - namens Portugal - en Sergio Busquets - namens Spanje - een geel karton onder de neus geschoven. In de tweede groepswedstrijd van de Portugezen tegen Marokko pakte Adrien Silva geel. Spanje kreeg in het duel met Iran géén kaarten. En dus voert Spanje dankzij fairplay de stand aan in Groep B.

Omdat het verschil slechts één gele kaart betreft, is het niet ondenkbaar dat ook dát na de derde groepswedstrijd in evenwicht is. Stel: zowel Spanje als Portugal winnen op de slotspeeldag met 1-0 van respectievelijk Marokko en Iran. Spanje vangt daarbij één gele kaart, Portugal geen. Vanaf dan treden criterium 8, 9 en 10 in werking.

Loting

Bij criterium 8 wordt er gekeken naar het aantal indirecte rode kaarten, die dus verkregen zijn na een tweede gele. Bij criterium 9 hangt het af van het aantal direct verkregen rode kaarten. Criterium 10 maakt het nóg complexer want dan wordt er gekeken naar het aantal spelers dat een gele én een directe rode kaart kregen in een wedstrijd.

In onze simulatie hoeft er met geen van deze drie criteria rekening gehouden worden. Dat brengt ons bij criterium 11, waarmee het WK in Rusland in december vorig jaar eigenlijk begon: een loting. Die is figuurlijk in handen van het Organiserend Comité van de FIFA. Letterlijk is de loting in handen van voorzitter Gianni Infantino.