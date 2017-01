Hoe FIFA-bons Marco van Basten het voetbal aantrekkelijker wil maken

Sinds 1 oktober vorig jaar is Marco van Basten technisch directeur bij de FIFA. De oud-speler van Ajax en AC Milan is er verantwoordelijk voor alle technische zaken zoals trainers en scheidsrechters, maar hij heeft ook revolutionaire ideeën om het voetbal terug attractiever te maken. Die ideeën zette hij vorige week uiteen in Bild met het oog op het WK 2026, waar 48 ploegen aan zullen deelnemen.

...