Hoe het njet van Bale de transfer van Mbappé blokkeerde

Toen ze midden juli van een vergadering met het bestuur van AS Monaco kwamen, waren Florentino Pérez en José Angel Sánchez, respectievelijk voorzitter en sportief directeur van Real Madrid, ervan overtuigd dat ze de transfer van Kylian Mbappé konden afronden. Het akkoord tussen de twee clubs was nog niet sluitend, maar de Monegasken hadden zich er toen al bij neergelegd dat ze Mbappé zouden verliezen en zagen hem liever niet naar een directe rivaal in de Ligue 1 gaan, zo schrijft Marca. Bovendien leek het verschil tussen de 190 miljoen euro die Dimitri Rybolovlev en Vadim Vasiljev vroegen en het bod van Real - 180 miljoen euro - overbrugbaar.

Op maandag 24 juli volgde in Los Angeles, waar Real toen op stage was, een meeting met Wilfried Mbappé, de vader én makelaar van Kylian. Het was niet de eerste ontmoeting, want vader Mbappé was de afgelopen drie jaar verschillende keren op bezoek geweest in oefencomplex Valdebebas bij Zinédine Zidane, met wie hij een goede verstandhouding had. Midden juni had Real zijn aanbod al uit de doeken gedaan aan papa Mbappé: een contract van zes seizoenen en een loon van zeven miljoen euro netto per jaar.

Het vooruitzicht dat Kylian samen met zijn idool Cristiano Ronaldo zou kunnen voetballen, stemde vader Mbappé gunstig. Alleen legde hij er wel de nadruk op dat het sportieve project belangrijker was dan het geld. En daarin was de enige hinderpaal dat Kylian de concurrentie moest aangaan met 'de BBC'. Wilfried zag niet hoe zijn zoon aan spelen zou toekomen met Cristiano, Gareth Bale en Karim Benzema op het veld.

Bij Real maakten ze zich sterk dat ze vader Mbappé konden overtuigen met het rotatiesysteem van Zidane, waarin Kylian zeker heel wat speelminuten zou krijgen. Maar omdat ook de Franse coach aandrong op het vertrek van één lid van de BBC als Mbappé kwam, begon Real werk te maken van het vertrek van Gareth Bale. Alleen: die wilde niet. Die piste werd dus noodgedwongen afgeblazen.

Op die bewuste 24 juli was de houding van vader Mbappé plots helemaal veranderd. Hij zei dat er een bod was gekomen van PSG, dat ook bereid was 180 miljoen euro te betalen en dat Kylian een loon van 14 miljoen euro netto plus premies beloofde. Bovendien zou hij er altijd spelen en wel op zijn favoriete positie: diep in de spits, niet op de flank. Bij Real begrepen ze die dag dat ze achter het net zouden vissen. En inderdaad: op 7 augustus liet Wilfried weten dat zijn zoon een beslissing had genomen. Het zou PSG worden.