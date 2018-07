Hoe het WK een ideaal zetje is voor Courtois' transferdroom

Op weg naar drie opeenvolgende zeges in de Champions League moet Real Madrid zijn doelman Keylor Navas dankbaar zijn. Wanneer Sergio Ramos, nochtans de koning in zijn zestien meter, al eens een duel verloor, hielden de handen van de Costa Ricaanse doelman de netten van de Koninklijke schoon, waardoor Real in de running bleef in de Champions League. Daardoor kon Navas voor de derde keer in vier jaar de beker fier omhoog steken, hij die na een fantastisch WK 2014 naar Madrid was gehaald om er clubmonument Iker Casillas als eerste keeper op te volgen.

