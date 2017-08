Hoe PSG de Financial Fair Play omzeilt: 'Een regelrechte provocatie'

De constructie die PSG opzet met AS Monaco voor de transfer van Kylian Mbappé is een duidelijke omzeiling van de Financial Fair Play-regels van de UEFA, zegt Ivo Belet, Europees parlementslid voor CD&V en voetbalfan. Hij verwacht dat een en ander nog een staartje zal krijgen. 'De financiële fair play is géén slag in het water'.