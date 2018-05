Hoe Real Madrid ongrijpbaar blijft

Klimmen is een dure sport. Zeker wanneer de koper in zijn winkelwagentje een compleet arsenaal laadt om de steilste wanden van het Europese voetbal te beklimmen. Om een elftal te bouwen dat in staat zou zijn om de top van de Europese Mount Everest te bereiken gaf Liverpool 289 miljoen euro uit, verdeeld over de extravagante som die werd uitgegeven voor Virgil van Dijk en de 40 miljoen voor elk van de drie offensieve krachten die Europa dit seizoen deden beven.

