Hoe sterk is AEK Athene?

Nikiste, nikiste, nikiste! Het is een zin uit het clublied van AEK Athene. Vertaald: win, win, win! Maar het lijkt alsof Nike, de Griekse godin van de overwinning, de club uit Athene de laatste jaren niet goed gezind is. De recentste titel dateert al van 1994, alleen de Griekse beker werd in het laatste decennium twee keer binnengehaald (2011 en 2016). Afgelopen seizoen werd de in 1924 opgerichte traditieclub vierde in de competitie, op enkele speerworpen afstand van kampioen Olympiacos. In de play-off met vier ploegen voor het tweede CL-ticket maakte AEK wel indruk en was het sterker dan PAOK, Panathinaikos en Panionios.

In de derde voorronde van de Champions League stuitte het evenwel, net als Club Brugge, op een sterkere tegenstander: CSKA Moskou. Het ging kansloos de boot in met 0-2 thuis en 1-0 in Rusland. Dat was een serieuze tegenvaller voor de club, die haar zinnen had gezet op de poules van het kampioenenbal en daarvoor al vroeg in het seizoen de nodige transfers had gedaan, onder wie de Belgische aanvaller Viktor Klonaridis (25, overgekomen van de Franse tweedeklasser Lens) en de jonge spits Giorgos Giakoumakis (22). Die laatste zal er door een blessure tegen Club Brugge niet bij zijn.

Die aanvallende versterking was nodig, want AEK miste vorig seizoen een echte goalgetter. De ondertussen naar Israël vertrokken Tsjech Tomas Pekhart was de clubtopschutter met slechts 9 goals in 30 matchen.

Oude bekenden

Tegen Club Brugge zal Marko Livaja voor de doelpunten moeten zorgen. De 23-jarige Kroaat werd eveneens deze zomer naar de Griekse hoofdstad gehaald. Vorig seizoen was hij bij Las Palmas in de Primera División goed voor vijf goals, maar liet hij zich in een van de laatste wedstrijden van het seizoen tegen Alavés opmerken met een aanslag op Marcos Llorente. Het leverde hem vijf speeldagen schorsing op. Een explosief baasje dus, maar hij kan ook ontploffen in de zestien meter. De 33-jarige Portugees Hugo Almeida, een van de bekende namen in de selectie, is over zijn hoogtepunt heen en start wellicht op de bank.

Een andere oude bekende is Dmitro Tsjigrinski, de 30-jarige Oekraïense verdediger die ooit op een rood-blauwe maandag bij FC Barcelona tekende. Samen met de Bosnische international Ognjen Vranjes (27) vormt hij een zeer ervaren verdedigend duo.

Op het middenveld zorgt de Zweedse international Jakob Johansson (27) als box-to-boxmiddenvelder voor het evenwicht, maar hij heeft ook een uitstekende pass in de voeten. Heel wat ploegen, zoals Toulouse en Las Palmas, azen op hem. Ook in de gaten te houden in de middenstrook is Petros Mantalos (25), die in steun van de spits speelt. In een begenadigde dag kan de Griekse kapitein zowat alles, alleen durft hij zijn verdedigende taken weleens te verwaarlozen.

Voorzitter Dimitris Melissanidis kondigde onlangs aan dat AEK een nieuw stadion gaat bouwen: het Agia Sophia Stadium. De arena met 31.500 zitjes moet 80 miljoen euro kosten. De inkomsten uit Europa zijn dus welkom. De Spaanse coach Manolo Jiménez weet wat hem te doen staat.