Hoe Trump bijna eigenaar werd van Glasgow Rangers

Donald Trump, die twee weken geleden werd ingezworen als de 45e president van de Verenigde Staten, had de eerste Amerikaanse president kunnen zijn in het bezit van een voetbalclub. In 2012, toen de Rangers in vereffening moesten gaan, bekeek Trump of hij de club niet kon opkopen.

Het klinkt vreemd, zeker nu de vastgoedtycoon ondertussen Amerikaans president geworden is, maar Trump heeft links met zowel Schotland als de sportwereld.

Trumps moeder, Mary Anne MacLeod, werd geboren in Schotland. In de periode voor de problemen van de Rangers liet Trump al een golfcourse aanleggen in Balmedie, een dorp aan de Schotse kust, niet ver van Aberdeen. Pikant detail: Trump liet daar in Balmedie al een keer een gewraakte muur bouwen. Een van de inwoners van het dorp wilde namelijk zijn huis niet aan de eigengereide zakenman verkopen en droeg daar de gevolgen van. Trump kocht de gronden eromheen allemaal op, liet een muur rond het huis bouwen en sloot zelfs een tijd de water- en elektriciteitsvoorziening af. En de kosten van dat alles, een rekening van 3500 pond, viel - jawel - in de bus bij de gedupeerde huiseigenaar. Die gooide de brief trouwens meteen in de prullenmand.

Trump heeft ook een verleden in de sport. Halverwege de jaren 80 was hij de baas van de New Jersey Generals, een Americanfootballclub die in de USFL speelde. Die United States Football League wilde concurreren met de populaire NFL maar hield het amper drie jaar vol. Ook voor het gewone voetbal, over de grote plas vaak 'soccer' genoemd, vertoonde Trump blijkbaar enige interesse. Op de middelbare school speelde hij zelf af en toe soccer in de schoolploeg en in 1992 organiseerde hij de loting voor de Engelse League Cup live vanuit zijn Trump Tower. Toen hij de klapper tussen de erfvijanden Leeds en Manchester United uit de trommel toverde, sprak de tv-reporter de toen al omineuze woorden: 'Oow, Donald, je hebt er geen idee van wat je nu gedaan hebt!'

En zo wilde Trump in 2012 ook weleens de boeken inkijken van de Rangers, die op de rand van de afgrond stonden. Maar blijkbaar moeten de cijfers zelfs voor de latere Amerikaanse president te gortig geweest zijn, want hij zag finaal af van de koop.

In 2015, in volle presidentiële campagne al, had Trump ook zijn zinnen gezet op het Colombiaanse Atlético Nacional, de club van drugsbaron Pablo Escobar. Nacional gaf toen echter te kennen niet te koop te staan.