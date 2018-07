Homoseksuele voetballers: alleen in de MLS?

Een staande ovatie kreeg Collin Martin van de supporters, toen hij vorige week woensdag in de 79e minuut het veld op kwam tegen FC Toronto. De fans van Minnesota United, die met zo'n 20.000 waren komen opdagen, haalden regenboogkleurige sjaals boven. Na de match kreeg Martin high fives en knuffels van zijn ploegmaats en coach Adrian Heath. 'Het is een moedige beslissing', vond die laatste. 'Hopelijk kan dit anderen, die er nog over nadenken, over de streep trekken.'

Robbie Rogers was vijf jaar geleden de eerste speler uit de MLS - hij speelde bij LA Galaxy - die zich outte, maar hij stopte intussen met voetballen door aanhoudend blessureleed. Hij reageerde meteen met een tweet: 'Geweldig! Zo inspirerend, bedankt Colin! Veel geluk dit seizoen, be-halve tegen LA Galaxy.' Op Twitter kreeg Collin Martin er ineens een pak volgers bij: op vijf dagen tijd sprong hij van 1400 naar 15.000. Er kwamen reacties van over de hele wereld toen hij zich outte op Twitter. 'Mijn vader was op reis in Peru en hij zei me dat het daar de volgende dag in de krant stond.'

Martin veranderde alvast het leven van één jongen. 'Hij stuurde me een berichtje dat hij, toen hij mijn tweet zag, meteen aan zijn ouders vertelde dat hij ook homoseksueel is. Hij zei dat het allemaal goed gegaan was. Geweldig toch? Het heeft lokaal effect maar ook globaal. Heel wat mensen uit Europa lieten me weten dat ze verrast zijn dat er daar niet meer spelers zich outen. Ze hopen dat ik hen inspireer.'

In Europa blijft het thema taboe. De UEFA ondertekende in 2016 wel het European Diversity Statement. Daarmee engageerde ze zich om homoseksualiteit aanvaardbaar te maken in het voetbal. Ook de Belgische voetbalbond ondertekende het charter. Dries Mertens sprak destijds zijn steun uit voor het project: 'Hoe meer spelers ervoor uitkomen, hoe meer het als iets positiefs gezien zal worden. Er moeten er meer durven. Dan zal iedereen het accepteren.'