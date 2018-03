Honderd keer Casteels

Net tegen ex-club Werder Bremen stond Koen Casteels zondag voor de honderdste keer in doel in de Bundesliga. Eigenlijk was de 25-jarige Belg voorbestemd om het doel te verdedigen van KRC Genk, maar toen er in 2008/2009 een plaats vrij kwam in doel, was hij geblesseerd waardoor plots de p...