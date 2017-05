Houdt Koen Casteels zijn team VfL Wolfsburg in de Bundesliga?

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar vormt de bittere realiteit. VfL Wolfsburg, vorig seizoen nog in de kwartfinales van de Champions League op het nippertje uitgeschakeld door later winnaar Real Madrid (3-0 in de return, na 2-0 in Duitsland) moet via play-offs zijn vel proberen redden. De Nederlandse coach Andries Jonker (54), die eind februari dit jaar werd aangesteld als opvolger van de doorgestuurde Valérien Ismaël, eindigde door de (gedeelde) zestiende plaats - met FSV Mainz 05, dat over een beter doelsaldo beschikte - op de laagste positie ooit in de clubgeschiedenis. Opvallend, want toen de voormalige rechterhand van Louis van Gaal bij Barcelona overnam bij de Volkswagenclub stond VfL Wolfsburg na 22 speeldagen met 22 punten op de veertiende stek in de Bundesliga. Twaalf speelrondes verder eindigden ze, na een magere balans van 15 op 36, met 37 punten op 34 speeldagen.

Aan publieke steun zal het niet liggen tijdens de derby tegen Braunschweig. Voor de heenwedstrijd om 20.30 uur vanavond is het stadion van Wolfsburg alvast uitverkocht (30.000 plaatsen, waaronder 3.000 fans uit Braunschweig), hetgeen afgelopen seizoen in de Bundesliga slechts zesmaal gebeurde. Weinig hoopgevend is verder dat oud-international Mario Gomez in de VW-Arena slechts vijftien keer in zeventien duels thuis konden scoren.

Koen Casteels (24), die nog onder contract ligt tot 2019, krijgt met dit extraatje nogmaals de kans om zich in de kijker te spelen van bondscoach Roberto Martínez. De oud-goalie van RC Genk slaagde er in om aanvoerder en clubicoon Diego Benaglio (33) als titularis te verdringen onder de lat. Geen sinecure, want de Zwitser is met 246 optredens in de Bundesliga de speler met de meeste duels, na Marcel Schäfer (253). Casteels speelde in totaal twintig wedstrijden.

Maandag krijgen we bij de return in Braunschweig een vervolg van het David tegen Goliath-verhaal, als je weet dat VfL Wolfsburg afgelopen seizoen uitpakte met een werkingsbudget van 100 miljoen euro, Braunschweig amper 40. Bij een mogelijke promotie is er sprake van een verdubbeling tot 80 miljoen euro. Dromen mag dus nog eens.