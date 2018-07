Huldiging Rode Duivels: 'We hebben de wereld getoond dat wij België zijn'

Een eerste hoogtepunt was het verschijnen van Eden Hazard en Thibault Courtois aan de dj-tafel om het publiek al eens helemaal gek te maken. Het bengaals vuur hulde de Grote Markt nogmaals in de driekleur. Daarna was het aan bondscoach Roberto Martinez en zijn gehele staf om als eersten onder een enorm applaus op het balkon van het Brusselse stadhuis te verschijnen.

Martinez genoot zichtbaar en zweepte het publiek op. Nadien was het aan de spelers om één per één als held onthaald te worden door een uitzinnig publiek, dat al uren in de zon stond te wachten op de Rode Duivels.

Kapitein Eden Hazard verscheen als laatste en zette meteen de toon door "Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!" in te zetten.

'Toen we in Rusland waren, kregen we heel wat berichten dat jullie ins ons geloofden om geschiedenis te schrijven. Ik hoop dat we jullie trots hebben gemaakt. We hebben de wereld getoond dat wij België zijn', sprak bondscoach Martinez de menigte toe.

'We bedanken jullie vanuit ons hart. Elke minuut dat we op het veld alles gegeven hebben, was voor jullie', vervolledigde Vincent Kompany, de vaandeldrager van de Duivels.