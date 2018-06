Igor Akinfejev, de 'one-club man' van CSKA Moskou

De trouwste voetballer van Europa heet Daniele De Rossi. De middenvelder van AS Roma draagt al 17 seizoenen - 593 wedstrijden - het shirt van de Giallorossi en voert daarmee de lijst aan van one-club men. Voor deze ranking, in april gepubliceerd door de UEFA, komen alleen spelers uit de acht grootste Europese competities in aanmerking die tijdens hun professionele loopbaan nooit voor een ander team uitkwamen, zelfs niet op huurbasis. Op twee stond tot voor kort Andrés Iniesta, Igor Akinfejev pronkte op de derde plek.

Jeugd

Immer loyale clubspelers vormen een bedreigde soort in het land van Koning Voetbal. Iniesta, 16 profjaren en 675 wedstrijden bij FC Barcelona, is sinds zijn verhuis naar het Japanse Vissel Kobe uit de UEFA-ranking verdwenen, net als Xavi na diens transfer naar het Qatarese Al-Sadd. Ondanks geruchten over een mogelijke overstap, Manchester United en Arsenal werden genoemd, is Akinfejev CSKA Moskou steeds trouw gebleven.

Igor was amper vier wanneer hij voor het eerst met de jeugd van CSKA trainde. Hoewel zijn ploeggenoten twee jaar ouder waren, vroeg hij om in doel te mogen staan. Op school kwam hij in de problemen omdat hij sport vermeed uit schrik voor blessures. 'Ik kan mijn leerkrachten alleen maar bedanken dat ze me niet buiten gesmeten hebben', grapte hij daar later over.

Debuut

De toen 17-jarige doelman maakte zijn debuut voor de hoofdmacht in de Premjer-Liga op 31 mei 2003. Tegen Krylja Sovetov Samara stopte hij in de 82e minuut een penalty en verzekerde zo de 0-2-winst. Vijftien jaar later zit hij aan 543 wedstrijden voor de Russische hoofdstedelingen. Daarin kreeg de kapitein 476 goals binnen en hield hij 231 keer de netten schoon. Zijn palmares bestaat voorlopig uit zes landstitels, evenveel bekers en supercups. In mei 2005 won hij de UEFA Cup na de finale tegen het Sporting CP van Ricardo Sá Pinto. Bij Rusland, waar hij ook titularis en aanvoerder is, zit hij aan 71 tegendoelpunten en 45 clean sheets in 105 interlands.

Trouwe achterhoede

De grootste nederlagen uit zijn carrière kwamen er telkens in de groepsfase van de Champions League. Manchester City legde er in 2013 vijf in het mandje (5-2), net als AS Roma een jaar later (5-1). Juan Iturbe, Gervinho (2x) en Maicon scoorden vier Romeinse doelpunten, de Rus SergejIgnasjevitsj maakte een owngoal.

Diezelfde Ignasjevitsj speelde in de CL-groepsfase van 2006/07 tweemaal tegen Arsenal, samen met de broers Vasili en Aleksej Berezoetski in de verdediging en Akinfejev onder de lat. Dit jaar keken beide ploegen elkaar in de kwartfinales van de Europa League opnieuw in de ogen. Bij CSKA verscheen twaalf jaar na de eerste ontmoeting exact dezelfde achterhoede aan de aftrap. Moskouse devotie.

CL-doelpunten

Sinds de 0-0 tegen Arsenal op het kampioenenbal in 2006 moest Akinfejev zich in de 43 volgende CL-duels telkens omdraaien. Hij doorbrak die vloek pas elf jaar later, op 22 november 2017, toen hij in de 2-0-zege tegen SL Benfica zijn netten schoon hield. In 2011, wanneer eerste keuze Akinfejev sukkelde met een kruisbandblessure, hield 'Bruggeling' Vladimir Gaboelov wel twee keer de nul tegen het Turkse Trabzonspor.

'In het begin was het pijnlijk, maar nu geef ik niet meer om de grapjes die mensen maken', vertelde Akinfejev in 2016 aan UEFA.com over de kritiek op zijn ongelukkige reeks. 'In Europa verkneukelen ze zich niet over zaken zoals deze, maar fans in Rusland houden ervan om slechte dingen te schrijven.'

Zijn toenmalige trainer Leonid Sloetsky nam zijn keeper in bescherming: 'Het laatste waar we om geven is het aantal doelpunten dat Akinfejev incasseert. Als we een wedstrijd met 10-9 winnen, zijn we tevreden.'

Eerherstel

Wat Akinfejev ook nog steeds achtervolgt, is zijn flater tegen Zuid-Korea op het WK van 2014. Hoewel het schot van Keun-ho Lee niet goed geplaatst was, ontglipte de bal zijn handen en ging die boven zijn hoofd binnen. Tegen België was hij kansloos op een knal van Divock Origi (1-0) maar op de laatste speeldag van de groepsfase ging hij tegen Algerije opnieuw in de fout. Het werd 1-1 en dat betekende einde tornooi voor Rusland.

Deze zomer gaat Akinfejev op zoek naar eerherstel tijdens het WK in zijn thuisland. De Russen zijn onderverdeeld in een poule met Egypte, Saudi-Arabië en Uruguay. Als ze doorstoten naar de volgende ronde, kan Akinfejev een andere one-club man bekampen in een duel der titanen: Thomas Müller (Duitsland-Bayern München). De Rossi volgt van achter de buis.