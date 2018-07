In beeld: 15.000 à 20.000 Brazilianen in Kazan, vijfhonderdtal Belgen

Dat hadden er ook wat meer kunnen zijn, want heel wat fans wisten wel een ticket voor de wedstrijd te bemachtigen, maar vonden geen vlucht meer richting Kazan. De twee vluchten die luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines had ingelegd voor supporters van de Rode Duivels, waren dinsdag in amper een uur tijd uitverkocht. 'Aanvankelijk was er zelfs maar één vlucht gepland', bekende KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. 'Uiteindelijk kwamen er twee fanflights, goed voor net iets meer dan vierhonderd plaatsen. Onze partner Brussels Airlines heeft nog geprobeerd om een derde vlucht in te leggen, spijtig genoeg bleek dat niet mogelijk. We hebben zeker begrip voor de problemen van sommige reizigers, maar de KBVB is geen reisagentschap. Daarnaast mogen we blij zijn met een partner als Brussels Airlines: de fanflights zijn zeker een succes, de feedback is positief. In totaal verzorgden ze de vluchten van 4.500 fans, met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Brussels Airlines heeft vooral oplossingen gezocht voor supporters, want Rusland is nu eenmaal niet altijd even vlot bereikbaar.'