In beeld: AS Roma zwaait clubicoon Totti uit

Francesco Totti heeft een afscheid in stijl gekregen. Het 40-jarige clubicoon van AS Roma hielp de Giallorossi als invaller aan een 3-2-overwinning tegen Genoa - waardoor de club als tweede in de Serie A eindigt en rechtstreeks naar de poulefase van de Champions League mag - en werd na het laatste fluitsignaal uitgebreid gevierd in het Stadio Olimpico. Il Capitano speelde nog 40 minuten in zijn laatste match in het Roma-shirt, na een carrière van 25 seizoenen waarin hij nooit voor een andere club voetbalde. Lees ook: 'Met Totti verdwijnt de romantiek uit het profvoetbal'.