In beeld: de twintig duurste voetballers ter wereld van 21 jaar of jonger

Soccerex, een bedrijf dat voetbalevenementen organiseert, heeft een studie gepubliceerd waarin de duurste jonge voetballers worden opgelijst. De spelers komen pas in aanmerking als ze geboren zijn op 1 januari 1996 of later. De waarde van de spelers wordt bepaald door de Football Value Index van Prime Time Sport. Die houdt rekening met de leeftijd, de club, de positie, de contractduur, de wedstrijden met de nationale ploeg, de speelminuten, de doelpunten, de blessuregevoeligheid en de technische kwaliteiten van de speler.