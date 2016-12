In beeld: het meest waardevolle elftal voor de wintermercato (volgens transfermarkt.com)

De wintertransferperiode komt eraan en die zal zoals vanouds gepaard gaan met heel wat verloop tussen de voetbalclubs. Hoeveel een speler precies waard is, is niet exact te bepalen, maar de statistiekenwebsite transfermarkt.com geldt als een belangrijke referentie. Dit is volgens de cijfers van transfermarkt.com het meest waardevolle elftal van het moment. De Spaanse Primera Division is met zes spelers hofleverancier. (KVDA)