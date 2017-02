In beeld: meer spektakel naast dan op de velden van de Afrika Cup

De Afrika Cup, vanavond aan de halve finales toe, is in België niet meer live te volgen op televisie. En dat is geen gemis, want veel spektakel viel er nog niet te beleven. Gelukkig zijn er nog de toeschouwers in Gabon, die als vanouds voor kleurrijke, feestelijke taferelen op de tribunes zorgen.