In de naam van Amílcar: portret van WK-tegenstander Panama

Luzern, 27 maart 2018. Terwijl de Rode Duivels in Brussel Saudi-Arabië partij geven, is de selectie van Panama actief in Zwitserland, in de buurt van het Vierwoudstedenmeer. Het is, na Denemarken, hun tweede oefenwedstrijd op een Europese trip, waarin de Colombiaanse coach van de Canaleros, Hernán Darío Gómez, zijn spelers kennis wil laten maken met Europees topvoetbal. Het land debuteert straks op het WK en heeft niet zoveel spelers in dit deel van de wereld, ook al neemt het aantal voetballers in het buitenland toe. In 1999 waren ze met amper 19, vandaag hebben ze bij de voetbalfederatie weet van 48 profvoetballers in het buitenland. Van hen spelen er slechts negen in Europa, en niet één in een van de grote vijf competities. Vandaar het belang van deze oefenwedstrijden. Gómez: 'Europees voetbal is totaal anders dan we in de Gold Cup of onze kwalificatiewedstrijden gewoon zijn. Europese teams hebben allemaal wat dezelfde stijl: sterk, snel en dynamisch. Bovendien, en dat is zeer moeilijk voor ons, zijn ze precies in hun snelheid, in die één tot twee baltoetsen die ze nodig hebben.'

...