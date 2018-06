'Iraanse vrouwen mogen in stadions Teheran naar WK-duel tegen Spanje kijken'

Volgens Isna geldt de toestemming enkel voor het bekijken van de WK-wedstrijd tussen Iran en Spanje van woensdag (20 uur Belgische tijd). In de Azadi- en Takhti-stadions in de hoofdstad Teheran kunnen vrouwen de match op een groot scherm volgen.

Permission finally issued by Tehran's Governor General. #Women along with men can watch tonight's #IRN match against #ESP both in Azadi and Takhti stadiums - ISNA https://t.co/1X2cIAE93U