Is dit nu al het EK van de blunderende doelvrouwen?

De Red Flames beleefden een moment van hoop op het EK toen Tessa Wullaert de 1-1 voorbij de Nederlandse goalie Sari Van Veenendaal schoot. Die laatste beleefde echter een moment van gêne, want ze zag zelf ook wel in dat ze de bal uit haar netten kon houden. Als een veldspeelster een foutje maakt, dan draait dat meestal gewoon uit op balverlies. Als je als doelvrouw een keer de mist ingaat, dan mag je meteen hopen dat je ergste vrees niet uitkomt: een tegendoelpunt. Een gemiste kans van een spits is maar een kleinigheid, een fout van de doelvrouw is meteen een blunder. En bij de volgende bal die in je buurt komt, moet je er meteen weer staan. Dat is het lot van elke doelman of doelvrouw.

Hier zijn enkele blunders die tot dusver te zien waren op het EK, met als eerste het doelpunt van Wullaert.

Oostenrijk - IJsland: de IJslandse goalie gaat niet vrijuit bij de 1-0 van Oostenrijk.

Sarah Zadrazil (Austria W) vs Iceland W (0-1) | https://t.co/7pn60DWg73 -- Goal Highlights (@pmr_notifier) 26 juli 2017

Frankrijk maakt gelijk tegen Zwitserland door ondoortastend keeperswerk.

Camille Abily scores a massive goal for France pic.twitter.com/9dMx8f3rV8 -- Eurosport UK (@Eurosport_UK) 26 juli 2017

De Russische keepster maakte twee kostbare fouten tegen Zweden. Resultaat: 2-0. Bij het eerste tegendoelpunt gaat ze onder de bal door.

Lotta Schelin Scores Goal to put Sweden 1 up. Video courtesy of: Eurosport UEFA Women's EURO 2017 #WEURO2017 #womensfootball #SWERUS pic.twitter.com/8AhNkgbvrZ -- WomensSoccerUnited (@WSUasa) 21 juli 2017

En hier raakt ze de bal slecht bij een doeltrap.

Sweden double their lead after Stina Blackstenius wins the ball straight from from a Russian goal kick ??#WEURO2017 pic.twitter.com/zmfVVCpayU -- Eurosport UK (@Eurosport_UK) 21 juli 2017

Alweer Frankrijk kan profiteren van een misrekening van de doelvrouw. Slachtoffer van dienst: Oostenrijk.

Een bal slecht wegwerken? Luttele seconden later hangt hij tegen de touwen.

Als een keeper in de fout gaat, dan is het vaak makkelijk scoren. Kijk maar.