Is The Special One nog speciaal genoeg?

Met een tweede plaats, het beste resultaat sinds de titel in 2013, kwam Manchester United er vorig seizoen dicht bij, maar de buren van City waren onaantastbaar. De kloof tussen de nummer één en twee bedroeg maar liefst negentien punten. Bovendien eindigden de troepen van José Mourinho het seizoen zonder trofee, maar toch vond The Special One dat zijn team vooruitgang geboekt had tegenover het seizoen ervoor, toen de Europa League en de League Cup gewonnen werden.

