Italiaanse verzamelaar bezit truitjes van alle 211 FIFA-landen

'Ik denk dat ik de enige ben die het echte shirt van Somalië heeft', is de titel boven het stuk in So Foot. Vijf jaar geleden begon Simone Panizzi, een Italiaan uit Livorno, alle officiële truitjes van de 211 bij de FIFA aangesloten landen te verzamelen. Toen hij een paar maanden geleden het shirt van Ricky Atamai van Tahiti toegestuurd kreeg, was zijn collectie compleet.

Het was soms een uitdaging om een bepaald truitje in handen te krijgen. 'Van een zestigtal landen is het echt moeilijk te vinden. Er zijn selecties die zo weinig spelen dat hun outfit niet gecommercialiseerd wordt', zegt Panizzi in So Foot. 'Die landen hebben ook weinig financiële middelen en hun voetbalbonden zijn niet goed georganiseerd.'

Op eBay een shirt kopen was voor hem geen optie. 'Vaak gaat het daar om mensen die op een neutraal shirt van Adidas of Nike het logo van het land in kwestie genaaid hebben. Zo worden trouwens ook de truitjes van een aantal kleine Aziatische en Afrikaanse landen gemaakt. Maar als iemand er zo tien aanbiedt op eBay, weet je dat het valse zijn.'

Hulp van Chiellini

Hoe is hij dan wel te werk gegaan? 'Ik heb mails gestuurd naar alle voetbalbonden en als back-up heb ik tal van bestuurders opgespoord op sociale media. Veel voetbalfederaties hebben zelfs niet eens een website, maar het organigram staat wel op de site van de FIFA. Verder heb ik 2000 vrienden op Facebook, van wie 1400 spelers.'

Zo kreeg hij onder meer de hulp van niemand minder dan Juventusverdediger Giorgio Chiellini. 'Hij is ook van Livorno en we hebben gemeenschappelijke kennissen. Via hem kreeg ik het shirt van Armenië, waartegen hij met Italië gevoetbald had. Idem met dat van Mexico.'

Als laatste toevlucht waren er nog altijd de ambassades. 'Via die van Koeweit, Azerbeidzjan en Oezbekistan in Rome heb ik de shirts van die landen ontvangen. En de Italiaanse ambassadeur in Syrië heeft me het Syrische truitje opgestuurd.'

Eigen verhaal

Welke shirts waren het moeilijkst te pakken te krijgen? 'Die van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ethiopië ook, de selectie zelf speelt soms met valse shirts. En van Somalië denk ik dat ik de enige ben met een officieel truitje. Het heeft verscheidene jaren geduurd vooraleer een bestuurder bij de voetbalbond het me opstuurde vanuit Zweden, waar hij een FIFA-opleiding voor scheidsrechter volgde. Ik heb hem toen 70 euro betaald, dat was een van de gevallen dat het de moeite loonde om mijn portemonnee open te trekken.'

Panizzi besluit: 'Elk shirt heeft zo zijn eigen verhaal.'