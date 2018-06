Ivan Rakitic: Kroaat met Zwitsers truitje

'Mijn ouders zijn afkomstig van Kroatië maar immigreerden naar Zwitserland net voor de start van de Bosnische Oorlog omdat ze het gevaar voelden aankomen', schreef Ivan Rakitic op The Players' Tribune, het online spreekgestoelte waar sporters aller disciplines hun ei kwijt kunnen.

'Ik groeide op in Zwitserland en verafgoodde Robert Prosinecki. Hij was een held voor de Kroaten en speelde voor Real Madrid, Barcelona en Sevilla toen ik een kind was. Voor mij, naar school gaande in Zwitserland en omringd door Zwitserse vrienden, was mijn Kroatische identiteit verbonden aan Prosinecki en het nationale team.'

Samen met vader Luka, moeder Kata, oudere broer Dejan en zus Nikol woonde Ivan in Möhlin, een gemeente aan de Rijn die de grens met Duitsland vormt.

Bezoek van Bilic

Op vierjarige leeftijd tekende hij zijn eerste aansluitingskaart bij de lokale voetbalclub, FC Möhlin-Riburg. Enkele jaren later kaapte het nabijgelegen FC Basel het 7-jarige talent weg. Hij doorliep er de jeugdreeksen alvorens in 2005 te debuteren voor de hoofdmacht in de UEFA Cup-match tegen NK Siroki Brijeg.

Het jaar daarop groeide Rakitic uit tot een vaste waarde en won hij de Zwitserse beker. De blonde spelmaker scoorde 11 keer en werd verkozen tot Beste Jonge Speler van de Super League.

Tot de U21 verdedigde Rakitic de vlag van zijn geboorteland, maar dan begonnen zijn roots aan hem te knagen. Toenmalig bondscoach Slaven Bilic bezocht de youngster persoonlijk in een poging hem te overtuigen om voor het land van zijn vader en moeder te kiezen.

Blauw-rode link

De avances van Bilic misten hun effect niet. Tot ongenoegen van de Zwitserse voetballiga maakte Rakitic in 2007 zijn opwachting voor Kroatië.

'Ik begrijp helemaal hoe zij zich voelen', vertelde hij over die Zwitserse breuk aan Goal.com. 'Maar ik hoop ook dat zij mijn positie kunnen verstaan want het is nog steeds niet gemakkelijk voor mij. Je hart wil op een bepaalde plek zijn maar je hoofd denkt iets anders, iets wat misschien nog beter voor je is. Ze spendeerden veel geld om me te ontwikkelen en om me op weg te helpen. Ik herinner me dat ik de kans had om me bij het eerste team te voegen voor twee interlands, maar iets in me zei: 'Wacht nog een beetje langer.' Uiteindelijk moest ik naar mijn hart luisteren.'

Rakitic' huidige club FC Barcelona en FC Basel hebben bijna identieke truitjes. De blauw-rode verticale strepen zouden volgens de overlevering geïntroduceerd zijn door Johan Gamper, de Zwitser die Barça in 1899 oprichtte en in eigen land bij Basel voetbalde.

Blaugrana, de bijnaam van de ploeg van Thomas Vermaelen, is een Catalaanse uitdrukking en verwijst naar de clubkleuren: (donker)blauw en (granaat)rood. Zo speelt de Kroatische middenvelder toch nog met een 'Zwitsers' shirt...