James Rodríguez twee jaar op huurbasis naar Bayern München

'Real Madrid en Bayern München hebben een akkoord bereikt over de uitleenbeurt van de speler James Rodríguez voor de komende twee seizoenen', schrijft de Madrileense club op haar website. Als de Colombiaan slaagt in zijn medische testen, is de overgang rond.

James maakte furore op het WK in 2014 door met zijn land de kwartfinales te bereiken, waar Colombia werd uitgeschakeld door gastland Brazilië. De Colombiaan maakte zes doelpunten en werd zo topschutter van het wereldkampioenschap. Real Madrid was gecharmeerd door de doelpuntenmachine en kocht hem diezelfde zomer nog van Monaco voor tachtig miljoen euro.