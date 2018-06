Januzaj schenkt België zege tegen Engeland en groepswinst

Adnan Januzaj scoorde vlak na de pauze het enige doelpunt in een vreemde wedstrijd tussen twee teams die al zeker waren van de kwalificatie voor de volgende ronde. De treffer van Januzaj mocht er zijn, na een individuele actie krulde hij het leer met links prinsheerlijk in de verste hoek.

Met negen op negen mogen de Belgen met het maximum van de punten als groepswinnaar naar de tweede ronde, waar ze nu wel in de sportief en logistiek gezien lastigere tabelhelft terechtkomen en in de kwartfinales meer dan waarschijnlijk tegenover Brazilië zullen komen te staan. Engeland krijgt in de achtste finales Colombia voorgeschoteld en treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen Zweden en Zwitserland, een eerder haalbare kaart dus.

Om die tweede ronde voor te bereiden, keren de Duivels na de wedstrijd meteen terug naar de uitvalsbasis in Dedovsk, in de buurt van Moskou. In de achtste finales nemen ze het maandag 2 juli in Rostov reeds op tegen Japan, de nummer twee uit groep H. In de eventuele kwartfinales wacht vervolgens op 6 juli in Kazan meer dan waarschijnlijk toernooifavoriet Brazilië.