Jérémy Perbet: 'Overtuigd dat Club Brugge nog in mij gelooft'

1. Club Brugge eist een schadevergoeding als je tegen hen speelt. Dat bewijst dat ze schrik hebben van jou. Maar waarom hebben ze je dan niet gehouden?

'Het is spijtig dat ik die match niet kan spelen. Nu, het bestuur van Kortrijk kan er altijd voor kiezen om die 600.000 euro toch te betalen... Dat zou een unicum zijn in het Belgisch voetbal. Maar het zou beter zijn als Club me zwart op wit verbood om te spelen. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ze wel in mij geloven. Vorige zomer telden ze anderhalf miljoen euro neer, voor een speler van bijna 33 jaar, dat zegt toch wat. In de winterstop heb ik er nog fysieke testen ondergaan en ze waren erg tevreden.'

...