Jeugdtalent Phil Foden: de gedroomde opvolger van David Silva

De 2-0-winst tegen Chelsea in de Community Shield op Wembley trok de Catalaanse succestrainer over de streep, ondanks de afwezigheid van sterkhouders als Kevin De Bruyne en David Silva. Vooral het uitstekende samenspel centraal met de Portugese pocketvoetballer Bernardo Silva (23) zorgde voor het etiket 'outstanding' in de Britse pers.

Ook Pep Guardiola raakte gecharmeerd door de amper achttienjarige middenvelder, die zich op negenjarige leeftijd aansloot bij de jeugdopleiding van de Citizens. In de Engelse supercup lag de U19-jeugdinternational met een assist aan de basis van de 1-0 van de Argentijnse scoremachine Sergio Aguëro, wat zijn manager als heel verdienstelijk bestempelde. 'Phil was er vorig jaar al klaar voor, maar hij werd nu duidelijk volwassener', verklaarde de 47-jarige Guardiola. 'Het is goed om nog een speler met zijn kwaliteiten bij de spelersgroep te hebben. Een mooi geschenk. Ik acht Phil dan ook klaar voor de Premier League.'

Met recht en reden mag Manchester City dus uitpakken met het nieuwe wonderkind van het Engelse voetbal, dat rechtstreeks voortkomt uit de eigen rangen. Foden, die in oktober vorig jaar de finale van het WK U17 in India met twee goals besliste tegen Spanje (5-2) en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, heeft het geluk dat de eerste koopoptie van Guardiola mislukte. Want de intentie was om de Italiaanse international met Braziliaanse roots Jorginho (26) weg te halen bij Napoli. Maar een bod van 50 miljoen euro voor de opvolger van Yaya Touré werd door de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis naast zich neergelegd, waarop Chelsea 60 miljoen euro betaalde en Jorginho zijn coach Maurizio Sarri volgde naar Londen.

Foden wordt voorgesteld als de gedroomde opvolger van David Silva. Met zijn links kattenpootje, uitstekende balbehandeling en vlotte wendbaarheid komt de talentvolle Engelsman aardig in de buurt van de 32-jarige Spanjaard. Alleen fysiek moet hij zich nog verder ontwikkelen, waardoor Guardiola nog wat voorzichtig omspringt met Foden.