John Terry hoopt terug te keren naar Chelsea... als trainer

John Terry (36) speelde 690 wedstrijden voor het eerste elftal van de Blues en scoorde daarin als centrale verdediger liefst 65 keer. Het voorbije seizoen was zijn verhaal echter uit: Antonio Conte haalde David Luiz van PSG terug naar Stamford Bridge en bombardeerde hem tot de nieuwe patron van zijn defensie. Ook die andere oude krijger, Branislav Ivanovic, speelde zijn basisplaats kwijt aan een jongere, kwiekere concurrent: Marcos Alonso. Eerst Ivanovic (naar Zenit) en vervolgens Terry werden naar de uitgang geduwd. West Ham en Swansea toonden concrete interesse, maar uiteindelijk koos de voormalige aanvoerder van Chelsea en Engeland voor Aston Villa, vorig jaar slechts dertiende in de tweede klasse. "Ik kon nog veel geld verdienen bij een aantal clubs uit de Premier League, maar ik zag het niet zitten om met een andere ploeg tegen Chelsea in het veld te moeten. Dat zou niet juist voelen", aldus een sentimentele Terry. Zijn transfer naar Aston Villa werd op een originele manier aangekondigd: met een filmpje van een fictieve whatsappconversatie tussen hem en de club. Het typeert Terry, die op het veld als een meedogenloos beest bekend staat, maar daarbuiten een goedlachse, gezellige beer kan zijn. Zo bewees hij ook bij zijn voorstelling aan de nieuwe ploegmaats, waar hij met veel bravoure de klassieker Stand By Me van Ben E. King ten berde bracht.

Bij The Villans tekende Terry een contract van één jaar, waarbij het niet uit te sluiten valt dat er al afspraken bestaan voor nadien. Want de verdediger wil trainer worden. Zijn ultieme ambitie: ooit Chelsea coachen, en liefst nog met maatje Frank Lampard aan zijn zijde. "Met Lamps is daarover al gesproken. Ik wil altijd het hoogste, ook als trainer, en dan kom je sowieso bij Chelsea uit. Ik besef wel dat je moeilijk al op dat niveau kan werken in je eerste job als trainer", luidt het veelzeggende commentaar van Terry.