John van den Brom: 'AZ kan écht nog eens kampioen worden'

De T1 die Anderlecht in 2012 naar de titel leidde en in maart 2013 werd bedankt, is ontspannen. Zijn kantoor is sober. Een paar lage stoeltjes, een zwarte leren bank voor de gasten. 'Koffie?' Het voetbal dat Anderlecht de voorbije maanden bracht, deed hem pijn. 'Dat meen ik echt, hoor.'

Zijn ploeg kreeg de voorbije maanden wél veel lof. 'Het positiespel van AZ is het nieuwe porno', liet iemand horen.

PSV voetbalt zich bijna klinisch naar een 24e kampioenschap, Ajax worstelde de voorbije maanden met zichzelf en landskampioen Feyenoord is nog slechts een schim van de ploeg die vorig jaar de titel binnenhaalde. 'AZ speelt al het hele seizoen het mooiste voetbal van Nederland', John van den Brom hoort het elke keer weer van analisten en collega's.

Hij lacht. 'Dat is het mooiste compliment dat je als liefhebber - want dat ben ik - en als trainer kunt krijgen. Ik vind het geweldig dat we voetballen op een manier die de mensen aanspreekt.'

Van den Brom: 'Door onze financiële beperkingen zijn we vaak gedwongen om terug te vallen op jongens die hier opgeleid zijn. Dat is een van mijn dingen. Als ik moet kiezen tussen een jongen van 19 die misschien iets minder is dan een speler van 28, dan ga ik altijd voor die jonge speler. Op zulke gasten zit nog rek, terwijl die oudere speler wellicht niet veel beter meer zal worden. Dat is de filosofie van de club.'

Maar, benadrukt de T1: 'Dan moet je zulke jongens wel hébben.' Hij koppelt terug naar zijn periode bij Anderlecht. 'Ik heb er daar ook jonge gasten ingegooid. Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Massimo Bruno, Chancel Mbemba... Als dat talent er niet is en je wilt ze toch brengen, dan gaat mijn kop eraf.'

Budgettair is de top drie uit Amsterdam (80 miljoen), Eindhoven (70) en Rotterdam (64) onbereikbaar, de Alkmaarders moeten zelfs hekkensluiter Twente (30) en Vitesse (26) laten voorgaan. Maar AZ was onlangs, samen met Ajax, met drie internationals (doelman Marco Bizot, Weghorst en Til) hofleverancier van Oranje. Opleiden en scouten, het blijven codewoorden in Wijdewormer. Toen de club tegen FC Groningen speelde, was Stijn Wuytens de enige basisspeler die niet voor een nationaal elftal was opgeroepen.

Van den Brom: 'We willen heel graag over de top vier spreken, maar niet door naar de geschiedenis te kijken. Daar kunnen we nooit meer aan tippen, maar op basis van het heden zijn we wél in staat om ertegenaan te schoppen. De laatste seizoenen zijn we verschillende keren boven Feyenoord geëindigd. Met een veel kleiner budget, ja, maar vooral met een duidelijke visie, filosofie en manier van werken. Anders denken, anders zijn, anders opleiden. Drie jaar geleden waren we de eerste Nederlandse club die met data-analyses werkte, nu doet bijna iedereen het.'

Want AZ heeft geen geheimen. Soms tot (lichte) wanhoop van de coach, die er zich aan stoorde dat de club op een seminar de tactiek haarfijn uitlegde, waarna een krant het strijdplan verder analyseerde. 'Ik heb gewerkt bij grote clubs, Ajax en Anderlecht, waar je tijdens de week zelfs niet binnen geraakt. Niet dat we hier plots besloten moeten trainen, want door de afstand Alkmaar-Wijdewormer komt er toch niemand kijken. Maar zaken waarmee we proberen te innoveren, moeten we voor onszelf houden. Daar zit onze winst. AZ kan écht nog eens kampioen worden.'