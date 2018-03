John van 't Schip: wie is de man achter het succes van PEC Zwolle?

De inmiddels 54-jarige John van 't Schip gold tussen 1981 en 1996 bij Ajax, waar hij elf seizoenen speelde, en Genoa, waar hij vier jaar aan de bak kwam, als een sierlijke flankspeler met verbluffende voorzetten. Het maakte dat de in Canada geboren stilist aan 41 caps en 2 goals geraakte voor Oranje, maar zijn prijzenkast goed voorzag met een EK, een ECII en UEFA Cup met de Amsterdammers, naast vier Eredivisietitels en drie KNVB-bekers.

Afgelopen zomer streek Van 't Schip terug neer in het Nederlandse voetbal, nadat hij sinds 2010 als hoofdtrainer mondiale ervaring opdeed bij achtereenvolgens het Australische Melbourne Heart (twee jaar), het Mexicaanse Chivas Guadalajara (een jaar) en Melbourne City FC (vier seizoenen). Verbazend genoeg voerde de gewezen balvaardige voetballer het nietige PEC Zwolle met aantrekkelijk voetbal naar de subtop van het hoogste niveau bij onze noorderburen.

Begin vorig jaar volgde Van 't Schip zijn hart. Zijn vader was immers ernstig ziek. En hoewel Joop zijn zoon adviseerde om Down Under zijn loopbaan te vervolgen, leverde de ex-prof zijn bestaande overeenkomst in. Drie weken later stierf zijn vader.

Kracht

Zijn voormalige assistent Rob Meppelink spreekt graag over de avonturier in Van 't Schip, die zich razendsnel aanpast. 'In vloeiend Spaans hield hij in Mexico zijn eerste persconferentie', rakelde zijn oud-rechterhand op in NRC Handelsblad. 'John maakte de eigenaar van Chivas ook snel duidelijk dat hij de baas was. Die man wilde eens tijdens de rust zijn zegje doen in de kleedkamer. Hij pareerde dat vakkundig.'

Onder zijn leiding wordt er bij PEC Zwolle veel professioneler gewerkt en getraind. En vernieuwend. Spelers ondergaan pilatessessies, er wordt strakker op het gewicht gelet, de dag voor de wedstrijd houdt Van 't Schip een ultieme gesloten training. De dag na een competitie- of bekerduel behoort eens goed nagenieten van de zege definitief tot het verleden. Want volgens de hoofdtrainer leidt te veel euforie tot verslapping.

Zijn grote kracht zit volgens voorzitter Adriaan Visser in de luisterbereidheid van Van 't Schip. 'John betrekt er ook graag andere mensen bij. Hij benut gewoon ieders kracht zo maximaal mogelijk.'