Juve rekent op Argentijns koningskoppel om Barça te temmen

'Dybala en Messi lijken op elkaar. Messi is de beste en dat laat hij elke dag weer zien, maar Dybala is nog jong. Hij moet een beetje met rust gelaten worden. Ik heb een hekel aan vergelijkingen maken, dus ik zeg: Dybala moet gewoon Dybala worden.' De lovende woorden komen van Gonzalo Higuaín, de spitsbroeder van Dybala bij Juventus en ploegmaat van Messi bij de Argentijnse nationale ploeg. Ook de 23-jarige Dybala heeft ondertussen zes caps bij La Albiceleste, maar kwam daar nog niet tot scoren. De ballen rollen wel vlotjes binnen bij Juventus, waar hij vorig seizoen al goed was voor 23 goals, waarvan 19 in de Serie A. Afgelopen zomer kreeg hij er met Higuaín, overgekomen voor 90 miljoen euro van Napoli, een landgenoot bij in de frontlinie. La Gazzetta dello Sport schreef destijds: 'De doelpunten van Higuaín zijn even onvermijdelijk als de dood en de belastingen.'

De samenwerking tussen de twee Argentijnen in Turijn begon moeizaam, maar ondertussen zijn ze goed op dreef. Tot voor de topper tegen Napoli afgelopen weekend was Dybala goed voor 13 goals en 6 assists en klokte Higuaín af op 23 goals en 3 assists (alle competities inbegrepen). 'Het is de perfecte tandem', oordeelt voormalig Juventusmiddenvelder Marco Tardelli. Ook Paolo Rossi, oud-spits van Juve en topschutter van het WK 1982, is lyrisch: 'Het kan een van de beste spitsenduo's in de geschiedenis van de Bianconeri worden.'

Hier en daar wordt al de vergelijking gemaakt met het mythische aanvalsduo John Charles en Omar Sivori. Tussen 1957 en 1962 maakten de Welshman en de Italiaanse Argentijn elk meer dan honderd goals voor de Oude Dame en bezorgden ze Juventus drie titels en twee bekers. Met het koppel Higuaín-Dybala lijkt Juve alvast af te stevenen op een nieuwe titel, de zesde op rij al. Vanavond kan het zich bovendien ook plaatsen voor de finale van de Coppa Italia in Napoli (3-1-winst thuis). En volgende week dinsdag komt Messi op bezoek in de kwartfinale van de Champions League...

