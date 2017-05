Juventus-ambassadeur David Trezeguet: 'De Champions League is onze obsessie'

Oud-spits David Trezeguet (39) figureert op een indrukwekkend lijstje van tien spelers, met ook nog: Lilian Thuram, de Belgische assistent-bondscoach Thierry Henry, Patrice Evra, Vladimir Jugovic, Christian Vieri, Marco Di Vaio, Sergio Almiron, Morgan De Sanctis, Olivier Kapo en Rui Barros. Ze voetbalden allen zowel voor de Oude Dame in Turijn als in het prinsdom.

Toen hij twee jaar geleden als prof stopte, keerde Trezeguet terug naar Italië. Vandaag fungeert de best scorende buitenlander ooit in de clubgeschiedenis (171 doelpunten in de Serie A, tussen 2000 en 2010) als ambassadeur van Juventus. De 71-voudige Franse international, die in 1997 en 2000 met AS Monaco kampioen speelde in de Ligue1, moet het clubimago van Juventus in het buitenland uitdragen.

'Ik kwam van bij mijn komst onder de indruk van hun absolute professionalisme', verklaarde Trezeguet in L'Equipe. 'Het gewicht van deze club en de passie die dat teweegbrengt, is enorm. Naast de populariteit is er ook het prestige, niet alleen in eigen land maar eigenlijk over de gehele wereld. Ik zag op jonge leeftijd Gianluigi Buffon toekomen en hij loopt hier nog altijd rond. Hij werd een symbool van de club, net als het icoon Alessandro Del Piero.'

Zelf won Trezeguet nooit de Champions League met Juventus. Maar de huidige ploeg dicht de Franse ex-aanvaller meer kansen toe. 'Fysiek staat het team veel verder dan twee jaar geleden, toen ze in de finale met 1-3 verloren van Barcelona', gaat hij verder. 'Ik zie veel overtuiging, een gezonde agressiviteit, een stevige organisatie op het veld én vooral een positieve attitude. Mochten we in de eindstrijd uitkomen tegen Real Madrid, dan beschikken we over de juiste wapens om ons te meten. Het is eenvoudig voor Juventus: de Champions League is onze obsessie, het doel nummer één.'

Trezeguet wil ook nog iets kwijt over Kylian Mbappé, die veelvuldig wordt vergeleken met Thierry Henry. 'Een unieke speler, absoluut', beweert de Juventusambassadeur. 'Maar hij is nog jong, een ongelofelijk talent. Stap per stap klimt hij naar de absolute top, hij wordt heel interessant om te volgen.'