Juventus heeft als eerste club eigen serie op Netflix

De documentaire volgt het wel en wee van Juventus zowel op als naast het veld in het huidige seizoen 2017-2018. De Oude Dame maakt in het seizoen van zijn 120ste verjaardag jacht op een zevende landstitel op rij, maar krijgt dit jaar fellere tegenstand van Napoli, dat na 24 speeldagen aan de leiding staat met een punt meer dan de club uit Turijn.

First team: Juventus, zoals de documentaire getiteld is, telt zeven afleveringen. Netflix heeft vandaag de eerste drie episodes gelanceerd. Niet alleen de huidige spelers passeren de revue - zoals levende legende Gianluigi Buffon en Claudio Marchisio die in aflevering twee vertelt over zijn levenslange band met Juve - maar ook oud-boegbeelden als Alessandro Del Piero komen aan bod.

Juventus is de eerste club die zijn eigen serie krijgt. De Italiaanse recordkampioen (33 titels) is een van de clubs met de meeste fans over de hele wereld, wat marketinggewijs wellicht een belangrijke rol speelde in de beslissing om samen te werken met Netflix.

De documentaire is zowel in het Engels als het Italiaans beschikbaar, met de keuze tussen ondertitels in het Engels, Italiaans, Nederlands, Duits en Frans.

Bekijk een trailer