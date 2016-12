Kindermisbruik in Engels voetbal: politie identificeerde al 83 verdachten

Volgens de politie zijn tegen 98 voetbalverenigingen beschuldigingen geuit wegens kindermisbruik, gaande van amateurclubs tot clubs uit de Premier League.

Het gaat voornamelijk over berichten van aanrandingen, die al decennia geleden hebben plaatsgevonden. Van de slachtoffers is 98 procent mannelijk, de leeftijd varieert van 7 tot 20 jaar, aldus nog de politie.

Het Engelse voetbal is al weken in de ban van het schandaal. De 43-jarige ex-prof Andy Woodward lag aan de basis van de crisis, nadat hij een voormalige jeugdtrainer in The Guardian van jarenlang misbruik had beschuldigd. Andere gewezen profvoetballers doorbraken vervolgens hun stilzwijgen.

Eerder deze week getuigde voormalig Premier League-held Matthew Le Tissier nog over ongepaste handelingen tijdens zijn jeugdopleiding bij Southampton FC.

De National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) registreerde sindsdien naar eigen zeggen via haar telefonische hotline meer dan 1.000 oproepen met aanwijzingen over seksueel misbruik. Tot nog toe hebben zich 350 vermoedelijke slachtoffers gemeld, de meesten van hen zijn mannen. (Belga/KVDA)