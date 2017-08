Klopp en Liverpool rekenen op offensieve troeven

Met wedstrijden tegen Hoffenheim (de return voor een plaats in de CL, heen werd het 1-2 in Duitsland) en Arsenal staat Liverpool voor een belangrijke week. Een goeie start in de Premier League onderstreept de ambities om bovenin mee te draaien, en na een jaar zonder Europees voetbal wil Anfield nog eens genieten van die midweekwedstrijden op het hoogste niveau.

Is de kern daarvoor voldoende gewapend, nu de voorbije weken de Braziliaan Philippe Coutinho op een vertrek naar Barcelona aasde? Jawel. Uiteraard wilden de Reds hun spelmaker graag houden, maar zelfs zonder is er luxe. Sadio Mané, Daniel Sturridge, Roberto Firmino, Divock Origi, de van Chelsea overgenomen Engelse belofte Dominic Solanke, en Danny Ings: ze verdringen mekaar in het aanvallende compartiment.

Daarbij kwam ook nog eens de Egyptenaar Mohamed Salah, die drie jaar geleden nog koos voor Chelsea maar daar weinig aan de bak kwam. Chelsea leende hem eerst uit aan Fiorentina en vervolgens AS Roma, dat hem vorig seizoen definitief overnam. Liverpool biedt hem nu een revanche op de Engelse velden. De waarheid gebiedt te stellen dat Liverpools nummer één eigenlijk Kylian Mbappé was, maar die bleek niet haalbaar.

De redenering van Jürgen Klopp was duidelijk: toen Mané vorig seizoen naar de Afrika Cup vertrok en de Reds met wat blessures hadden af te rekenen, viel de machine stil. Voor Nieuwjaar leek Liverpool het duel met Chelsea aan te kunnen, maar daarna zakte het terug, om uiteindelijk vierde te eindigen. De kern was niet breed genoeg, concludeerde Klopp, die constateerde dat zijn team te pakken was op de counter en op standaardsituaties.

In elke linie wilde de Duitser daarom graag versterking. Salah was een eerste belangrijke pion. Twee andere zijn er (nog) niet. Klopp, die de Bundesliga goed volgt, had bij seizoensrevelatie Leipzig middenvelder Naby Keïta aan het werk gezien, een 22-jarige Guineeër. Ideaal om Jordan Henderson een handje te helpen, vond Klopp. De Duitsers wezen zijn bod evenwel af. Definitief? We zullen het op 1 september weten. Omdat de verdediging kopbalkracht kon gebruiken, wilde Klopp Virgil van Dijk bij Southampton weghalen. De Nederlander wilde zelf graag komen en sms't met Klopp, maar toen Southampton daar lucht van kreeg, klaagden ze het gedrag van Liverpool aan (een speler benaderen zonder toestemming), waarna de Reds zich terugtrokken. Definitief? Ook dat zullen we op 1 september zien.

Zonder die twee versterkingen gaat Klopp op zoek naar prijzen. Met in doel Simon Mignolet, die een sterke wedstrijd speelde tegen Hoffenheim, en in de spits Origi, die op zoek gaat naar een basisplaats. En met misschien een toekomstige vedette op de rechtsachter: in Hoffenheim scoorde Trent Alexander-Arnold. Hij zit al sinds zijn zesde bij de club, en vorig jaar kwam hij bij de A-kern. Zijn droom? Aanvoerder worden van Liverpool. Steven Gerrard achterna. In diens biografie tipte het icoon de achttienjarige al als 'eentje om te volgen'.