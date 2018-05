Klopp niet top in finales

In 2012 bereikte Jürgen Klopp (50) voor het eerst een bekerfinale. Als trainer van Borussia Dortmund versloeg hij aartsrivaal Bayern München met 5-2 in de DFB-Pokal. Het werd meteen zijn enige succes tot nog toe in een bekertornooi. De Borussen kroonden zich datzelfde seizoen tot landskampioen en pakten zo de dubbel. Twee jaar later revancheerde Bayern zich. Dortmund hield tot in de tweede helft van de verlengingen stand, maar toen velden Arjen Robben en Thomas Müller het verdict (0-2). Het seizoen erop was het weer net niet voor Dortmund. De Duitse beker moest een teleurstellende zevende plek in de Bundesliga compenseren, maar in de finale was VfL Wolfsburg met 1-3 te sterk. Draaischijf Kevin De Bruyne zette de Wolven op weg naar hun eerste Pokal uit de clubgeschiedenis.

In de Champions League van 2013 verloor Klopp de eindstrijd met 1-2 tegen de ploeg van Jupp Heynckes. Geen schande: tegen het oppermachtige Bayern viel dat jaar niets te beginnen. Het behaalde een historische treble: beker, titel, Champions League. In 2016 bracht Klopp zijn nieuwe werkgever Liverpool naar de finale van de League Cup, tegen Manchester City. Na de verlengingen stond het nog altijd 1-1, waarna The Reds een rampzalige strafschoppensessie afwerkten: Lucas Leiva, PhilippeCoutinho én Adam Lallana misten hun elfmeter. Weeral bleef de coach met lege handen achter. Hetzelfde verhaal in de Europa Leaguefinale van 2016: tegen FC Sevilla had Daniel Sturridge de Engelsen op voorsprong gebracht maar na de rust stortten ze helemaal in. Kévin Gameiro en Coke (tweemaal) bezorgden trainer Unai Emery zijn derde opeenvolgende Europa Leaguebeker met de Spaanse club.

Real Madrid kan straks ook drie keer op rij de Champions League winnen. Of trekt Klopp eindelijk nog eens aan het langste eind in een bekerfinale?