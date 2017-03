Knockaert (ex-Standard) dirigeert Brighton richting Premier League

The Seagulls, zoals de bijnaam van Brighton & Hove Albion luidt, zijn de voorbije jaren een vaste klant bovenaan het klassement in de Engelse tweede klasse. Telkens grepen ze nipt naast promotie naar de Premier League. Ook dit jaar weer zijn ze onder leiding van manager Chris Hughton (ex-Norwich en Newcastle) een van de mooist voetballende ploegen in de Championship.

Het gloednieuwe Amex Community Stadion in Brighton, waar 30.000 fans binnen kunnen, is nagenoeg elke thuiswedstrijd uitverkocht en met professioneel pokerspeler en vastgoedmagnaat Tony Bloom hebben ze een kapitaalkrachtige voorzitter. Een Brit dan nog, tegenwoordig een unicum in het Engelse profvoetbal.

Een van de voornaamste supporters is Norman Cook, beter bekend als deejay Fatboy Slim. Met zijn muzieklabel Skint Records was hij zelfs een tijdje shirtsponsor van zijn favoriete club. De kuststad Brighton, befaamd vanwege de bruisende culturele scène en prachtige pier, zou alleen al inzake achtergrond en entourage een aanwinst zijn voor de Premier League.

Het team van Brighton, dat samen met Newcastle al bijna zeker is van een plek in de top twee en dus van promotie, telt geen grote namen. Tenzij dan die van de twee Belgen. Halve Belg Anthony Knockaert (25) en hele Belg Sébastien Pocognoli (29). Die laatste, uitgeleend door West Brom, startte moeizaam, kende dan een goede periode vlak na de winterstop, maar zit de voorbije weken weer op de bank.

Dan liggen de kaarten helemaal anders voor Knockaert, enfant terrible maar bij vlagen ook geniale voetballer. De Fransman met dubbel paspoort kwam midden vorig seizoen over van Standard, waar hij op ramkoers lag met toenmalig coach Yannick Ferrera. Brighton betaalde 3,5 miljoen euro voor de aanvaller. Een bedrag dat hij helemaal waard blijkt te zijn. Knockaert staat bijna altijd in de basis - veelal als rechtsbuiten - en was al goed voor 13 goals en 8 assists. De Seagulls lieten hem begin maart met plezier een contractverlenging tekenen tot 2021.