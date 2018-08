Koen Casteels: 'Bayern is echt een machine, zeker als ze thuis spelen'

Koen Casteels over...

... de kwakkeljaren van Wolfsburg:

'Ik hoop dat we de problemen van de afgelopen twee jaar achter ons kunnen laten, en dat we terug op Europees voetbal kunnen mikken, waar een club als Wolfsburg thuis hoort. De laatste twee jaar hadden we vijf trainers, straks zijn we met Jörg Schmadtkeaan onze derde technisch directeur in drie jaar toe. Dat hielp niet om stabiliteit binnen de club te hebben. Daardoor was de rust die je nodig hebt om prestaties te leveren ver te zoeken.'

... de titelchallengers voor Bayern München:

'Bayern is echt een machine, zeker als ze thuis spelen. Vooral in de Bundesliga zijn ze indrukwekkend. Omdat ze al jaren op dezelfde manier voetballen. Ze hebben één filosofie en kopen de spelers die in hun systeem passen, een beetje zoals Barcelona. Nooit wijken ze daar van af. Als Schalke de lijn van vorig jaar kan doorzetten, kan dat de outsider worden. Bij Dortmund is het afwachten of Lucien Favre het succes dat hij met Mönchengladbach kende kan herhalen. Als hij zijn systeem kan opleggen, kan het iets moois worden. Dat Hoffenheim het goed ging doen, had ik verwacht, maar niet dat ze zich zouden plaatsen voor de Champions League. Ook zij hebben in het verleden veel verschillende trainers en managers gehad. Nu werken ze al drie jaar met één sportief directeur, Alexander Rosen, en ook trainer Julian Nagelsmann is er al drie jaar. Als je een filosofie hebt en je kan die overbrengen, werkt dat, maar je hebt daarvoor wel één of twee jaar nodig.'

... de meest onderschatte voetballer in de Bundesliga:

'Naldodie die ook in het elftal van het jaar stond. Bij Schalke wordt hij door die tweede plaats meer gewaardeerd dan bij Bremen en Wolfsburg waar hij als een gewone verdediger bekeken werd, terwijl ik vond dat hij positioneel altijd goed stond, waardoor hij goed kan anticiperen. Maar veel uitblinkers kan ik niet zo meteen opsommen. Je hebt een paar clubs waar een paar sterspelers het verschil maken, maar de meesten moeten het toch hebben van hun collectiviteit en werklust. Als dat niet werkt, valt het wel eens tegen. Wolfsburg was daar de afgelopen jaren een mooi voorbeeld van. Twee, drie jaar geleden hebben we een aantal spelers voor veel geld gekocht, maar dat is er niet uitgekomen. Dan zie je dat een club die zo veel middelen krijgt het gewoon moeilijk heeft om zelfs gewoon in de Bundesliga te blijven.'

