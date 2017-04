Komt het nog goed met Manchester United ?

Manchester United is in het vierde jaar van het post-Ferguson tijdperk nog steeds op de dool. Het matige voetbal, de teleurstellende transfers maar vooral de huidige vijfde plaats in de competitie doet de alarmbel afgaan. De Europa League lijkt de enige uitweg te zijn naar de vetpotten van de Champions League. Het tweeluik met Anderlecht is echter niet enkel cruciaal voor de toekomst van de club maar ook voor de status van José Mourinho. Zijn club en trainer op de definitieve weg terug ?