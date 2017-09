'Kunstgras is je reinste competitievervalsing'

'Op alle vlakken voelt het lekker weer in Nederland als voetballer terug te zijn, maar dan moet ik zeggen: bijna alle vlakken', stelt Klaas-Jan Huntelaar, de aanvaller die afgelopen zomer na zeven jaar Schalke 04 terugkeerde naar Nederland, in Voetbal International. 'Dat kunstgras is verschrikkelijk, waardeloos en je reinste competitievervalsing. De bal stuitert anders, krijgt een ander effect mee, het is gewoon een ander soort voetbal. Jaren geleden dachten bepaalde mensen en clubs dat het de toekomst zou hebben, maar we kunnen toch met z'n allen concluderen dat dit onzin is.'

Eerder hadden een aantal kopstukken uit het Nederlands voetbal in het Algemeen Dagblad een manifest ondertekend tegen het gebruik van kunstgras. Onder meer Mark van Bommel, Ruud Gullit, Wesley Sneijder en Arjen Robben pleitten krachtig voor een verbod op kunstgras in de eredivisie. Kern van de kritiek: technisch is voetbal op kunstgras een ander spel, en geen enkel ander voetballand speelt in vergelijkbare mate op een plastic ondergrond. In de eredivisie spelen immers zeven clubs - Sparta, VVV, ADO Den Haag, Heracles, PEC Zwolle, Roda JC en Excelsior - op kunstgras.

Klaas-Jan Huntelaar begrijpt niet dat de KNVB, de Nederlandse voetbalbond, niet optreedt. 'Als er geen eenduidige regel voor ondergrond bestaat, kunnen we net zo goed ook op gravel of zand gaan spelen. In Duitsland is zoiets ondenkbaar, daar bepaalt de bond de regels en moet iedereen ze volgen. Hier gebeurt er niets.'

Er lijkt nu toch beweging in de zaak te komen, want de ECV, de koepelorganisatie van de Eredivisieclubs, heeft een werkgroep opgericht om een verbod op kunstgras te bestuderen. Op 12 december willen ze met een voorstel komen. Het zal er vooral op aankomen om een draagvlak te creëren voor een compensatieregeling voor de zeven kunstgrasclubs in de Eredivisie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.