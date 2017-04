Kylian Mbappé (AS Monaco): gegeerd door heel Europa

'Hij is een uitzonderlijk talent en ik heb geprobeerd hem afgelopen zomer naar Arsenal te halen. Ik hoop alleen maar dat het feit dat alle grote clubs hem nu in het vizier hebben geen negatieve invloed zal hebben op zijn toekomst.' Arsène Wenger is duidelijk opgelucht dat het op een persconferentie eens niet over zijn toekomst bij Arsenal gaat, maar over het Franse wonderkind dat hij al lang volgde.

De achttienjarige Kylian Mbappé, die volgende dinsdag met AS Monaco op bezoek gaat bij Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League, is duidelijk een fenomeen. Hij sierde al menige cover en dat niet alleen in de Franse, maar ook in de Engelse en Spaanse pers. Het Catalaanse blad Sport deed dat zelfs met de titel 'Barça is verliefd op Mbappé'.

Ook zijn eigen ploegmaats zijn vol lof. Linksachter Benjamin Mendy vatte het als volgt samen: 'Ik zal later tenminste tegen mijn kinderen kunnen zeggen dat ik met Kylian Mbappé gevoetbald heb vóór zijn twaalf Gouden Ballen.'

Beter dan Henry

In de laatste dertig jaar is het nooit gebeurd dat een achttienjarige zo veel doelpunten maakte in de Ligue 1. Dit seizoen maakte hij gemiddeld 1 goal om de 82 minuten in de Franse eerste klasse. In de Champions League scoorde hij twee keer in 185 minuten, allebei in de sensationele 1/8e finalematchen tegen Manchester City (5-3, 3-1). En toch komt Mbappé niet uit het niets, de meeste scouts in Europa kennen hem al lang.

Op zijn dertiende kreeg hij al een sponsorcontract aangeboden van Nike - ongezien op die leeftijd - en een jaar later ging hij testen bij Real Madrid en Chelsea. Ondanks de interesse van die clubs koos hij ervoor om in Frankrijk te blijven, er zijn studies verder te zetten en er zich als voetballer te ontwikkelen. Eerst bij AS Bondy, de club van zijn geboortestad Bondy, bij Parijs, en vanaf 2013 bij AS Monaco.

Daar wordt hij op 2 december 2015 de jongste debutant ooit voor de Monegaskische club. Wanneer hij invalt in de wedstrijd tegen Caen, is hij 16 jaar en 347 dagen oud. Dat is een verbetering van het record van Thierry Henry (17 jaar en 14 dagen). Op 20 februari 2016 verbetert hij een ander record van Henry: dat van jongste doelpuntenmaker ooit in de Ligue 1.

Goed omringd

Ondanks de hype rond zijn persoon gaat Mbappé niet naast zijn schoenen lopen. Reda Hammache, ex-scout van AS Monaco, zei vorige week in France Football: 'Zijn familie beheert zijn carrière op een magistrale manier.' Zijn vader Wilfrid houdt het sportieve in de gaten, zijn moeder Fayza, een oud-handbalspeelster van hoog niveau, doet de marketing, en halfbroer Jirès Kembo en nonkel Pierre geven het supertalent raad. Die laatste was vroeger sportief directeur van Sedan en is nu een erkende coach in de Parijse regio. Hij zegt: 'Kylian beseft heel goed dat wat hem nu overkomt iets uitzonderlijks is. Maar het voetbal blijft een spel voor hem en hij blijft een heel eenvoudige jongen. Hij kijkt de hele dag voetbal. Toen hij klein was, kende hij al meer spelers dan ik.' En ondertussen kent iedereen Kylian Mbappé.

(Steve Van Herpe)