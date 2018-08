La Liga wil competitiematch in VS afwerken

La Liga kondigt aan dat het daarover een overeenkomst bereikte met Relevent, een multinational die zich richt op de sport- en amusementswereld. Het project loopt over vijftien jaar en moet de belangstelling voor de Spaanse hoogste klasse doen toenemen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

'Deze overeenkomst verzekert een mooie toekomst voor het voetbal in Noord-Amerika, maar ook voor La Liga en onze clubs,' luidt het bij de Spaanse profliga.

Dit seizoen al?

Het is niet uitgesloten dat er dit seizoen al een match in de VS wordt gespeeld. La Liga maakte nog niet bekend over welke wedstrijd(en) of ploegen het precies zal gaan. Een exacte datum werd evenmin meegedeeld.

Volgens voorzitter Javier Tebas is het wel uitgesloten dat de clàsico, de clash tussen Real Madrid en FC Barcelona, buiten Spanje wordt gespeeld.

Vier dagen geleden werd de Spaanse Super Cup, tussen FC Barcelona en Sevilla, al voor het eerst buiten Spanje gespeeld. De Catalanen klopten de Andalusiërs in het Marokkaanse Tanger met 2-1.

Live en gratis

Dinsdag maakte La Liga nog bekend dat sociaalnetwerksite Facebook alle wedstrijden in de Primera Division live en gratis zal uitzenden in acht Zuid-Aziatische landen. De 380 competitiewedstrijden zullen beschikbaar zijn voor Facebook-gebruikers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, de Malediven, Sri Lanka en Pakistan.