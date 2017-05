Lazio maakt Lukaku sterker (ziet ook bondscoach Martínez)

Net nu Jordan Lukaku wat kleur aan het geven was aan zijn grijze seizoen, viel hij afgelopen weekend tegen Fiorentina geblesseerd uit. In de spectaculaire thuismatch op 7 mei tegen het Sampdoria van Dennis Praet stond de Rode Duivel nog voor het tweede weekend op een rij in de basis. Met zijn indrukwekkende loopvermogen en aanvallende impulsen was hij een van de uitblinkers bij de Biancocelesti.

Lukaku ruilde vorige zomer de Belgische kust in voor de Italiaanse hoofdstad. De Romeinen hadden vier miljoen euro veil voor de broer van Romelu. Hij vatte er het seizoen ook aan als basisspeler, maar verzeilde na twee competitiewedstrijden al naar de bank. Vervolgens hield een lang aanslepende enkelblessure hem geruime tijd aan de kant waardoor de Rode Duivel amper nog aan spelen toe kwam in de eerste seizoenshelft.

In de tribunes lachten kritische supporters ironisch: 'We hebben de verkeerde Lukaku gekocht.' De tweede seizoenshelft bracht weinig beterschap. De jonge Belg pikte sporadisch eens wat speelminuten mee, maar leek zich dit seizoen tevreden te moeten stellen met een rol als doublure.

In de bekerwedstrijden kreeg Lukaku volop zijn kans. Na een assist in de achtste finale en een goede invalbeurt in de kwartfinale begon de linksachter als titularis in de halve finale van de Coppa Italia tegen AS Roma. In het tweeluik had Lukaku met zijn offensieve rushes op de linkerflank een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de finale.

Daar neemt Lazio het vandaag op tegen Juventus. Lukaku's goede prestaties ontgingen ook trainer Simone Inzaghi niet. De laatste weken geniet de Belg het vertrouwen en lijkt hij zijn rol gevonden te hebben als vleugelverdediger in de 3-5-2-opstelling. Bondscoach Roberto Martínez reageerde alvast opgetogen over de evolutie van Jordan: 'In Italië is hij veel sterker geworden. Ik ben blij dat ze bij Lazio nu ook inzien welke rol hij er kan spelen. Dit is ook een goede zaak voor de nationale ploeg.'