Leeds lokt Bielsa naar The Premiership

Linkerflankspeler Laurens De Bock (25), die in januari tot 2022 bij Leeds tekende, belt misschien best eerst eens met Jan Van Winckel om te polsen naar zijn ervaringen als rechterhand van de 62-jarige Argentijnse manager Marcelo Bielsa bij Marseille in het seizoen 2014/15. De Oost-Vlaming, die aan amper zeven optredens geraakte bij de Leeds United, zal moeten rekening houden met de uitermate hoge eisen van de excentrieke Zuid-Amerikaan, de meest fanatieke onder alle trainers wereldwijd als pleitbezorger van de hoge pressing. De favoriete coach van Pep Guardiola (Manchester City) en Mauricio Pochettino (Tottenham) blijft een buitenbeentje, ook inzake keuze van clubs.

De verrassende kampioen van 1992, die de FA Cup veroverde in 1972, wil via de Italiaanse voorzitter Andrea Radrizzani - in zijn jeugd fan van Juventus - weer naar boven lonken na de teleurstellende dertiende plek afgelopen seizoen. Na twee weken onderhandelen vond hij een akkoord met Bielsa, met 2,28 miljoen euro de best betaalde coach ooit op Elland Road. In zijn spoor volgt ook de meest uitgebreide technische staf in de clubgeschiedenis.

Het laatste Europese avontuur van Bielsa draaide uit op een sisser: bij Lille OSC werd de Argentijn in november vorig jaar op non-actief gesteld, na problemen met de spelersgroep en zwaar tegenvallende resultaten. Ook al inspireerde hij veel trainers, de culttrainer bij uitstek - die onder meer de nationale ploeg van Chili en Argentinië al onder zijn hoede had - staat bekend als dé tacticus bij uitstek, een fascinerend persoon met maniakale trekjes.

Bielsa tekende voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Binnen die termijn moet hij de club terugbrengen naar de Premier League, waar ze onafgebroken vertoefde tussen 1992 en 2004. Nadien volgde het verval, met financiële problemen (en zelfs puntenaftrek) en als dieptepunt de League One tussen 2007 en 2010.