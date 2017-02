Peter t'Kint Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine. Opinie

'Leicester moet Europees op zoek naar een resultaat dat vertrouwen geeft in de competitie'

Ook dit seizoen schrijft Leicester City geschiedenis, zij het in negatieve zin, schrijft Peter T'Kint, redacteur bij Sport/Voetbalmagazine. Of is het gewoon back to reality voor iedereen, inclusief sterren als Vardy en Mahrez?