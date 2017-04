Lentedip kost Inter mogelijk Europees voetbal

Amper een half jaar na het ontslag van Frank de Boer leeft ook zijn opvolger Stefano Pioli in opperste nervositeit. De 51-jarige trainer is al de negende coach van de Nerazzurri sinds de club onder José Mourinho in 2010 de Champions League won. Pioli startte matig - met drie punten uit evenveel wedstrijden - maar zette nadien een reeks van zeven zeges op rij neer. Op die manier behoorde eind januari een rentree in de Champions League nog tot de dromen en de mogelijkheden.

Dramatische aprilmaand

Nog geen drie maanden later is zelfs Europees voetbal licht utopisch geworden. Begin februari stuitte Juventus de reeks van Inter, maar nadien volgden opnieuw vier zeges uit vijf wedstrijden. Sinds de 7-1 thuisoverwinning tegen gouwgenoot Atalanta ging het goed mis. Uit z'n laatste vijf wedstrijden putte Inter slechts twee schamele punten, waardoor het plek drie en een bijhorend ticket voor de voorronde van de Champions League volledig uit het zicht zag verdwijnen.

Door die dramatische aprilmaand zijn de Nerazzurri zelfs afgegleden naar de zevende stek en lijkt enkel de derde kwalificatieronde van de Europa League nog haalbaar. Daarvoor ligt Inter in balans met stadsgenoot Milan en met Fiorentina, waar het vorig weekend in een spektakelpartij met 5-4 van verloor. In die wedstrijd slikte Inter in 17 defensief dramatische minuten vier goals. Vooral verdedigers Gary Medel en Danilo D'Ambrosio sloegen elk een mal figuur. Een knappe hattrick van Mauro Icardi kon daar niets aan veranderen.

Strafkamp

De geplaagde Pioli bood nadien volgens enkele Italiaanse kranten zijn ontslag aan, maar de clubleiding weigerde. Het bestuur sloeg zelfs met de hand op tafel: geen enkele speler mocht deze week het trainingscomplex verlaten. Als straf werd een afzondering ingevoerd, die minstens tot de thuiswedstrijd tegen Napoli zal duren. Pioli noemde zijn elftal na de nederlaag tegen Fiorentina psychologisch fragiel. "We hebben het moeilijk om tijdens de wedstrijd te anticiperen op tegenslagen. Het is duidelijk dat we tegen Fiorentina de bodem hebben bereikt", aldus de trainer. Of een semi-despotisch strafkamp - waarbij een zwalpende spelersgroep een week van familie en vrienden wordt gescheiden - de allesoplossende remedie is valt dus af te wachten.

Inter is sinds juni in handen van de Chinese Suning Holdings Group. Bij het bekendmaken van de overname verklaarden Erick Thorir (Indonesische clubvoorzitter) en Zhang Jindong (topman van Suning) dit seizoen komaf te willen maken met de voor een topclub negatieve constante, waarmee Inter gezien het gebrek aan prijzen al enkele seizoenen te kampen heeft. Het leek na het stormachtige seizoensbegin, waarbij Roberto Mancini de club al in de voorbereiding verliet en Frank De Boer geen vat kreeg op de spelersgroep, alvast de goede kant op te gaan met Inter.

De aansluiting met de subtop werd onder Pioli snel teruggevonden, maar des te sneller werd duidelijk dat de kloof met de topclubs alsmaar groter is geworden. Ondanks een positieve constante - topschutter Mauro Icardi blijft maar scoren - zet de huidige voorjaarsstagnatie de kloof in het klassement nog eens extra in de verf.