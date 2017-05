Leonardo Bonucci: eerst vader, dan voetballer

Wie zoekt naar vijf zonen die geen fan zijn van de club waar hun voetbalvader actief is, start wellicht een ellenlange queeste. Adrien Trebel droeg zowel op Sclessin als in het Astridpark zijn zoontje al een op de arm tijdens een ereronde. Het jongetje was zo op jonge leeftijd al rouche én mauve. Guilian Preud'homme werd in het verleden al gespot met sjaals van Standard en Twente, maar zat vrijdagavond nog in Charleroi in de tribune, waar zijn vader met Club Brugge de titelstrijd in leven hield.

Huiskamerderby

Lorenzo Bonucci - het zoontje van Juventus-verdediger Leonardo - wijkt af van dat obligatoire supporterschap. Hij is steevast fan van de stedelijke rivaal Torino en in het bijzonder van de doelpuntenmaker van dat elftal: Andrea Belotti. Zulke keuzes kunnen in bepaalde huiskamers al eens resulteren in een ouderlijk conditioneringsproces, waarbij noch Torino, noch Belotti de beeldbuis haalt en liefde voor vaders club - in dit geval Juventus - er kunstmatig wordt ingedrild.

Niet ten huize Bonucci. De vijfjarige Lorenzo geniet de onvoorwaardelijke steun van het gezin in zijn clubkeuze. Toch geen rariteit, zou u denken. Ware het niet dat Leonardo Bonucci zijn steun aan Lorenzo voortdurend wereldkundig maakt door meermaals via Instagram foto's te delen waarop het kind zielsgelukkig in een tenue van Torino pronkt of wanneer hij het 'haangebaar' - de doelpuntenviering van idool Belotti - imiteert.

Alsof dat Juventini niet genoeg tegen de borst zou stoten, doken vader en zoon Bonucci vorig weekend ook nog eens samen op in het Stadio Grande Torino. Samen volgden ze de thuiswedstrijd tegen Sampdoria (1-1). "Terwijl ik mijn zoon gelukkig maak, scout ik onze volgende tegenstander", probeerde Bonucci op Instagram de bom die hij in de fanbase van de Oude Dame dropte te ontmantelen. Er werden al voor minder spandoeken met onthoofde clubverraders van tribunes geworpen - en ook nu regende het haatreacties in de commentaarbox op Bonucci's profiel - maar dat zal hem als vader niet deren.

Kampioen tegen Torino?

Uitgerekend in de stadsderby tegen Torino kan Juventus zich zaterdag voor de zesde keer op rij al tot primus van de Italiaanse klas uitroepen. Om dat scenario te voltrekken, moet er aan twee vereisten voldaan worden. De Bianconeri moeten zelf winnen van Torino en hopen dat eerste achtervolger AS Roma zondag op bezoek bij Milan punten laat liggen. Technisch gezien kan Juventus dus pas zondagavond kampioen zijn. Met nog vier wedstrijden op het programma bedraagt het verschil tussen de nummers één en twee nu al 9 punten, maar in tegenstelling tot heel wat andere competities primeren in de Serie A onderlinge resultaten boven gewonnen wedstrijden.

Wordt Juventus - tot grote vreugde van Lorenzo Bonucci - níet kampioen tegen Torino, dan kan vader Leonardo volgende week feestvieren in Rome. Juve kan het dan als leider vorstelijk afmaken tegen zijn rechtstreekse concurrent. Alle kampioenenscenario's ten spijt: het resultaat in de Derby della Mole zal altijd één Bonucci ontgoochelen. Bonucci is in de eerste plaats vader - en pas daarna een uitstekende verdediger - maar dat zal hem er onder geen beding van weerhouden zijn sportieve plicht te vervullen.