Leonardo Bonucci wordt negende transfer van AC Milan

De Italiaanse verdediger met 70 caps op zijn teller is nummer negen op het aankooplijstje van AC Milan. Als hij slaagt voor de medische testen zal hij vijf jaar lang op de loonbrief van de Milanezen staan.

Volgens The Guardian zou er een haar in de boter zitten tussen Juve-trainer Allegri en Leonardo Bonucci (30). Dat is een van de hoofdredenen dat de recordkampioen in Italië één van de beste verdedigers van de Serie A, en misschien ook wel van de wereld, laat vertrekken. Bonucci vormde bij Juventus een ijzersterk verdedigingstrio samen met Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini.

AC Milan is sinds mei dit jaar in Chinese handen en de nieuwe eigenaars lieten er deze transferperiode geen gras over groeien. De Rossoneri haalden eerder deze zomer onder anderen André Silva van Porto (38 miljoen euro), Hakan Calhanoglu van Leverkusen (22 miljoen euro) en rechtsback Andrea Conti van Atalanta (25 miljoen euro). Volgens Le Soir komt Lucas Biglia daar binnenkort ook nog bij. De ex-speler van Anderlecht en huidig kapitein van Lazio zou 25 miljoen euro kosten.

Onlangs verlengde Milan ook nog het contract van doelmanGianluigi Donnarumma en het kocht ook diens broer Antonio weg bij het Griekse Asteras Tripoli voor anderhalf miljoen euro. Milan eindigde vorig seizoen pas zesde in de competitie en moet nu voorrondes spelen voor de Europa League. Bij Milan komt Bonucci met Carlos Bacca (ex-Brugge) een, voor ons, oude bekende tegen.