Leroy Sané, de 'valse' wintertransfer van Guardiola

In de tabloids omschrijven ze hen dezer dagen als de Blues Brothers, de twee youngsters van Manchester City: Raheem Sterling (22) op de rechterflank, Leroy Sané (21) aan de linkerkant. Twee vrienden, die Yaya Touré (33) aanspreken met 'oom' en dezelfde passie voor muziek delen. De twee buitenste tanden van een aanvallende drietand die in 2017 de tegenstand aan flarden rijt en vanavond in Monaco op zoek gaat naar de kwalificatie voor de kwartfinales in de CL. Beter dan de heenwedstrijd (5-3) wordt het niet, maar de affiche belooft.

...